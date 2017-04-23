Dha Yurt - Kırıkkale, Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesii Bestler-Dereler Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu sehit olan 13 yıllık asker Uzman Jandarma Çavuş 33 yaşındaki Turgay Uğantaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Turgay Uğantaş'ın Cenazesine Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Ak Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, Ankara İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yüceer, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, 4 yıl önce eşinden boşanan ve 8 yaşındaki oğlu Yiğit, annesi Zühre, babası Cemal, Mardin'de polis memuru olarak görev yapan ve bekar olan kız kardeşi Serpil, garsonluk yapan erkek kardeşi Kubilay ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin annesi Zühre ile babası Cemal sakinleştirici iğne vurulduktan sonra cenazeye katılırken, göz yaşı döktüler. Anne Zühre, bir ara baygınlık geçirince, cenazede bekletilen ambulansa kaldırılarak tedavi gördü. Şehidin Uğantaş'ın cenazesi, Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tekbir getirilerek Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Şehidin camiye getirilmesi



Şehidin ailesinin yakınlarının göz yaşları



Şehidin ailesine Vali ve Jandarma komutanının teselli etmnesi



Cenaze namazı kılınması



Şehidin götürülmesi



Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -