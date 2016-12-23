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Dha Yurt - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti

Dha Yurt - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti.

Dha Yurt - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun köylülerle kahvaltısı

-Detaylar

Haber: UŞAK,

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