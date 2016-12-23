CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karşılanması
-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun köylülerle kahvaltısı
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Haber: UŞAK,
Dha Yurt - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı.
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