Dha Yurt - Kılıçdaroğlu: 'Mustafa Kemal Atatürk de Tek Adamdı' Diyenler, Atatürk'ü Tanımıyor (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Tek adam rejimi' için söylüyorlar. 'Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde halka hitap etti. Anayasa değişikliği referandum una ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'tek adam' tartışmasına değindi. Kılıçdaroğlu, "'Tek adam rejimi' için söylüyorlar. 'Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi. Hep birlikte karar aldılar. Erzurum Kongresi'ne niye kongre diyoruz? Tek adam olmadığı için. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman yine tek adam değildi. Biz TBMM'ye, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Onlar gibi yapmıyoruz. Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz" diye konuştu.



"ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA ONLARA CEVAP VERMEYECEĞİM"



Referandum çalışmaları kapsamında yürüttüğü 'hayır' kampanyası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Seçim meydanlarında bakıyorum. Sabah Kılıçdaroğlu, öğleden sonra Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu; arkadaşlar başka derdiniz yok mu sizin? Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz millete? Ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecek. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim. İstiyorlar ki her eleştirilerine cevap vereyim. Ben millete söz verdim. Hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim. Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim" dedi.



"VATANIMI SEVİYORUM VE SİZİN GETİRDİĞİNİZ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE 'HAYIR' DİYORUM"



Eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'un yaptığı bir açıklamayı hatırlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Celal Bayar'ın kızı geçen gün bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman tek adamlığı istememiştir; diye bir açıklama yaptı. Demokrat Parti ocağında yetişen bir kişi bunu söylüyor; çünkü demokrat partinin cumhuriyetle bir sorunu yoktu. Atatürk ile demokrasiyle bir sorunu yoktu. Bayrağıyla vatanıyla bir sorunu yoktu. Şimdi Nilüfer Gürsoy, diyor ki 'Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz tehlikededir'. Birisi kalkıp, açıklama yapıyor. 'Halk, 16 Nisan'da sandığa yeni bir devlet kurmak için gidecektir'. Sormak istiyorum. Senin Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ne alıp veremediğin var? Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinden ne istiyorsun? Ona söylüyorum. Kulakları duysun. Türkiye Cumhuriyeti devletini seviyorum. İstiklal Marşı'mı, bayrağımı seviyorum. Vatanımı seviyorum ve sizin getirdiğiniz anayasa değişikliğine 'hayır' diyorum"



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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması



Haber: BALIKESİR,