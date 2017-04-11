Dha Yurt- Kılıçdaroğlu: 'Evet' Oyunu Kullanan Yüklendiği Vebalin Sorumluluğunu Torunlarına, Vatana...

"ŞİMDİ SESLERİNİ KESTİLER DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZİ KABUL EDİYORLAR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da konuştu. Yeni anaya ve referandum a ilişkin Kılıçdaroğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis kürsüsünde 'Meclis'i fesih etme yetkisi veriyoruz' diyor. Şimdi seslerini kestiler doğruları söylediğimizi kabul ediyorlar. En tepedeki kişiyi kandırır, satın alırsanız, aldırtırsanız en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti devletini birilerine teslim ederseniz. Öyle yetkiler veriyoruz ki; bir kararname ile devletin bütün valilerini, kaymakamlarını, müsteşarlarını, komutanlarını, büyükelçilerini, rektörlerini bir kararname ile değiştirebilir. Sonra da hep beraber Resmi Gazete 'de göreceğiz. İnsaf denen bir şey var. 'Evet' oyunu kullanan hiç kimse yüklendiği vebalin sorumluluğunu torunlarına, çocuklarına, vatana millete bağlılığını kimseye anlatamaz. Kimseye anlatamaz" diye konuştu.



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Kılıçdaroğlu'nun konuşması



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BURSA/DHA