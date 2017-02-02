CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Almanya Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
Görüntü Dökümü
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Kılıçdaroğlu ve Merkel'in görüşmesinden görüntüler
Dha Yurt Kemal Kılıçdaroğlu, Angela Merkel ile Görüştü
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Almanya Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.