Dha Yurt - Kazada Ölen 22 Günlük Polis Memuru Toprağa Verildi

DENİZLİ'de, Çevik Kuvvet minibüsüne bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası hayatını kaybeden 22 günlük polis memuru 24 yaşındaki Ramazan Akçadağ, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle toparğa verildi.



Polis memuru Ramazan Akçadağ'ın öğle namazı ile birlikte Kırıkkale Nur Camisi'ndeki cenaze namazına Vali Mehmet İlker Haktankacmaz, Ak Parti Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, ailesi ve yakınları katıldı. Geçmiş dönemde 8 yıllık futbol hayatı bulunan ve 22 gün önce Denizli'de polis memurluğu görevine başlayan Ramazan Akçadağ, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti. Polis memuru Ramazan Akçadağ'ın cenazesinde babası Ömer, annesi Yeter, ağabeyi Murat, kardeşleri Kaan ve Dilek Akçağdağ ile yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktüler.



Akçadağ'ın annesi Yeter, "Kadersiz oğlum, mis gibi kokuyorsun. Arkandan ağlamayacağım. Her şey Cenab-ı Allah'ın takdiri" dedi. Ramazan Akçadağ, kılınan cename namazından sonra Kırıkkale Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Polis memurunun cenazesinin camiye gelişi



Yakınlarının göz yaşı



Protokol üyelerinin polis memurunun yakınlarını teselli etmesi



Baba ve Annesinin fotoğrafı öpmeleri ve yağmurdan ıslanan fotoyu silmeleri



Cenaze namazı



Şehitliğe gönderilmesi



Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -



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