Dha Yurt;kayseri'de Taşımalı Öğrenci Servisi Sis Nedeniyle Tır'a Çarptı : 1 Öğrenci Öldü

DHA YURT;(yeniden)KAYSERİ'DE TAŞIMALI ÖĞRENCİ SERVİSİ SİS NEDENİYLE TIR'A ÇARPTI : 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 10 YARALI



KAYSERİ'nin Bünyan ilçesi Karakaya mahallesinden ilçe merkezine lise öğrencilerini okullarına götüren taşımalı servis midibüsü, tali yoldan ana yola çıkarken yoğun sis nedeniyle TIR'a çarptı. Kazada her iki araç devrilirken 1 öğrenci yaşamını yitirdi, biri servis sürücüsü olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Bünyan ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Karakaya mahallesinden ilçe merkezindeki liselere kız ve erkek öğrencileri götüren Mustafa Sarıçicek (59) yönetimindeki 38 SP 275 plakalı midibüs, tali yoldaki Burhaniye Kardeşler kavşağından Kayseri- Bünyan- Özvatan karayoluna çıkarken, aşırı sis nedeniyle, Kayseri- Özvatan karayolunda seyreden Abdurrahman Bağcı yönetimindeki 38 VZ 084 TIR 'ın 38 YN 654 plakalı dorsesine sağ arkadan çarptı. Kaza sırasında taşımalı öğrenci servisi ile TIR,devrildi. Olay yerinde lise öğrencisi Rifat Öztürk (16),yaşamını yitirirken, 4 öğrenci Bünyan Devlet Hastanesine, durumları kritik olan 5 öğrenci ile midibüs sürücüsü Kayseri Eğitim ve Araştırma ile ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Araştırma Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Abdurrahman Bağcı jandarma tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralı olan midibüs sürücüsü Mustafa Sarıçicek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Trafik kazasında yaralanan öğrencilerden Hayriye Kara, Sinan Palandöken, Bekir Ceyhan,Mustafa Palabıçak ve Ali Beğendik'in Kayseri'deki hastanelerde tedavileri sürüyor.Jandarma yetkilileri bölgedeki aşırı sisin halen devam ettiğini, Kayseri- Bünyan- Özvatan karayolunda seyreden araç sürücülerinin dikkatli olmalarını önerdi.



OLAY YERİ VE HASTANE GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ



KAYSERİ/DHA