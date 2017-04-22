Dha Yurt - Kayseri'de Alacak Verecek Cinayeti Saniye Saniye Kamerada

KAYSERİ'de düğün salonu sahibi ve lokantacı 32 yaşındaki Ahmet Hassu, bugün otomobilinde otururken, iddiaya göre aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan restoranda çalışan 43 yaşındaki Hacı Eren'in tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Hassu hastanede ölürken, cinayet zanlısı Eren ise silahıyla yakalandı. Cinayet anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Talas İlçesinde bir restoranda çalışan Hacı Eren ile Melikgazi İlçesi'nde bir otelin restorantını işleten ve düğün salonu bulunan Ahmet Hassu arasında, iki ay önce alacak verecek yüzünden tartışma, ardından kavga çıktı. Olay ardından yatıştırıldı.



Bu olayın devami olarak bugün saat 13.00 sıralarında iddiaya göre Hacı Eren, yönetimindeki 01 ALU 40 plakalı otomobille, Ahmet Hassu'nun bulunduğu 38 GZ 957 plakalı otomobili takibe aldı. Hassu'nun kimliği öğrenilemeyen, belinde tabanca bulunan otomobilinin sürücüsü, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi'nde bir markete girip alıveriş yapmaya başladı. Bu sırasında Hacı Eren elindeki tabancayla Hassu'nun oturduğu sağ ön koltuğa yaklaşıp, tabancayla 4 el ateş edip kaçmaya başladı. Marketten çıkan şoförü ise, patronuna ateş eden zanlının arkasından kurşun yağdırdı. Ancak, Hacı Eren olay yerinden hızla uzaklaştı.



Ağır yaralanan Ahmet Hassu, bu arada can havliyle markete girdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Hassu'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahaleye karşın, Hassu kurtarılamadı.



Olaydan sonra kaçan Hacı Eren, polis tarafından yakalandı. Patronuna kurşun yağdıran katil zanlısının arkasından koşup ateş eden ve kimliği belirlenemeyen şoför ise aranıyor. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri husumete dayalı cinayetle ilgili, olayın meydana geldiği market önünde inceleme yapıp, delil topladı. Olayın saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsünü de polis aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Cinayet anı güvenlik kamera görüntüsü



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma



Detay görüntü



Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,



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