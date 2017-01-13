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Dha Yurt - Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırıyla İlgili 5 Asker Tutuklandı

Dha Yurt - Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırıyla İlgili 5 Asker Tutuklandı

Kayseri'de 17 Aralık günü PKK'nın şehir eylemleri yapan uzantısı TAK'a bağlı terörist Kasım Yıldırımçakar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerden Abdurrahman Çoban, Semih Aşkan, Bilal Uluçay, Bedri Öner ve Ahmet...

Dha Yurt - Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırıyla İlgili 5 Asker Tutuklandı

Kayseri'de 17 Aralık günü PKK'nın şehir eylemleri yapan uzantısı TAK'a bağlı terörist Kasım Yıldırımçakar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerden Abdurrahman Çoban, Semih Aşkan, Bilal Uluçay, Bedri Öner ve Ahmet Akyüz çıkarıldıkları nöbetçi 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer sanıkların sorgulamaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kayseri Emniyet Müdürlüğü

-Şüphelilerin götürülmesi

-Adliye önünden görüntü

-Saldırı sonrası çekilen görüntüler (ARŞİV)

Haber-Kamera: KAYSERİ

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