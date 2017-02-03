Dha Yurt - Karlıova'da Vatandaşlar 1 Hafta Süren Kar, Tipi ve Fırtınadan Sonra Dışarı Çıkabildi

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından, kapılarının önüne kazdıkları tünellerden dışarı çıkabildi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda parkedilen bütün araçlar kar altında kayboldu. Vatandaşlar 20 yıldan beri böyle bir kar, tipi ve fırtına görmediklerini belirtirken, kapanan 47 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.



Karlıova İlçesi ve çevresinde bir haftadan beri etkili kar yağışı, tipi ve fırtına sona erdi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede vatandaşlar, kapılarının önüne açtıkları tünellerden geçerek dışarı çıkabildi. İlçe merkezindeki bir çok ev ile sokak ve caddelere parkedilen araçlar ise kar altında kayboldu. İlçe merkezinde ana caddede araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de kısıtlı imkanlarla cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.



ODUN SOBASI ÜZERİNDE EKMEK PİŞİRİP YEDİLER



Yaklaşık bir haftadan beri evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kazdıkları tünellerden dışarı çıkarak ev ihtiyaçlarını gidermek üzere marketlere akın etti. Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınanın hüküm sürdüğü günlerde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, günlük gıdalarının tükünmesi üzerine, evlerindeki unu hamur haline getirerek, odun sobası üzerinde ekmek pişirip ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.



SON 20 YILIN EN ZORLU KIŞI



Hayvan sahipleri de yoğun tipi nedeniyle hayvan bazı günlerde ağıllarına ulaşamadıklarını ve yem verip besleyemediklerini söyledi. İki günden bu yana hayvanlarına yem veremediğini belirten Cihan Mert büyük bir sıkıntı atlattıklarını ifade ederek, "Ben yirmi yıldır böyle bir kış yaşamadım. Hayvanlarıma tipiden dolayı iki gün aralıklı uğrayıp saman vermek zorunda kaldım. İçerde benim on tane büyük baş hayvanım var. Hayvanlarımın soğuktan öleceğini sanarak çok korktum. Hayvanlarımın kaldığı ağıl tamamen kara gömülmüştü. Tipide zorlukla ağılımın kapısından içeri girerek hayvanlarımı kontrol edip onlara yem ve saman verdikten sonra tekrar evime gidiyordum ama aklım hayvanlarımda kalıyordu" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Tamamen kara gömülen evler



Kar altında kaybolan araçlar



Karlı cadde ve sokaklar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -



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