Dha Yurt - Kanserle İlgili Kamu Filminde Oynadıktan Sonra Yakalandığı Hastalığı Yendi

SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Belma Tablı'ya, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırlanan kısa film de oynadıktan sonra göğüs kanseri teşhisi konuldu. Zorlu tedavi süreci sonrasında geçen hafta yapılan tetkiklerde kanseri tamamen yendiği belirlendi. Büyük mutluluk yaşayan Tablı, işine geri döndü.



Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 48 yaşındaki Belma Tablı, Kasım 2015'de kurumu tarafından hazırlanan kanserde erken teşhis ve taramanın önemine dikkat çekmek amacıyla, 'Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni tanıtan kısa filimde oynadı. Tablı, filmde göğüs kanseri taraması için KETEM'e gelen mamografi çektirip doktor muayenesi olan bir kadını canlandırdı. Filim İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda kullanıldı. 4 ay sonra Tablı, kendi kendine yaptığı elle muayenesi sırasında sol göğsünde bir kitle fark etti. Bunun üzerine doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Tablı'ya göğüs kanseri teşhisi konuldu. Göğüs kanserine yakalanan Tablı büyük şok yaşadı. Hastalığın ikinci evresinde teşhis edilmesinin ardından Tablı, 7 kür kemoterapi gördükten sonra ameliyatla hem sol göğsü, hem de koltuk altı lenf bezleri alındı. Ardından 12 kür kemoterapi, 25 kür de radyoterapi tedavisi gören Belma Tablı'nın geçen hafta yapılan tetkiklerinde hastalığı tamamen yendiği belirlendi. 2 çocuk annesi olan Tablı, bunun üzerine büyük mutluluk yaşadı.



Kanseri yenmesi üzerine Tablı, tedavisi süresince ayrı kaldığı işine geri dönerek çalışmaya başladı. Ailesinde kanser vakalarının olduğunu söyleyen Tablı, "Anneme 28 yıl önce göğüs kanseri ve rahim kanseri teşhis edildi 8 yıl süren mücadelesinin ardından 45 yaşında hayatını kaybetti. Yine ablama 18 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuldu. O da tedavi görüp hastalığı yendi. Son olarak kız kardeşime 10 yıl önce yine göğüs kanseri konuldu o da hastalığı yendi. Son olarak hastalık 1 yıl önce beni buldu. Ailemde kanser vakaları olduğu için ben her yıl kanser taraması yaptırıyordum. Tarama yaptırmama 2 ay varken kendim yaptığım elle muayenede kitle fark edince hemen doktora gittim. Bu sayede hastalığı ikinci evrede yakalamış olduk. O yüzden erken teşhis çok önemli" dedi.



Sakın geç kalma KETEM'e gel şarkısı için çekilen kısa film de insanların geç kalmadan kanser taraması yaptırmalarını sağlamak için oynadığını belirten Tablı, "Tedavi süreci çok zor. Aldığınız ilaçlar gördüğünüz tedavi çok ağır. Ama benim yanımda güzel insanlar vardı ve moral çok önemliydi. Eşim çocuklarım, dostlarım, arkadaşlarım herkes yanımdaydı. Moralimi hiç bozmadım. ve sonuç olarak bu hastalıkla savaşıp yendim. Her tünelin sonunda bir ışık vardır mantığıyla tüm kanser hastaları tedavilerine devam etsinler. Kanserin ismi soğuk olabilir ama insanın iradesi her şeyden daha güçlü. O yüzden insanlar kanser ismini duydukları zaman korkmasın önemli olan erken teşhis edilebilmesi. Bunun için de insanların düzenli olarak kanser taraması yaptırması gerekiyor" diye konuştu.



Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü Uzm.Dr. Nilden Arslan, 2015 yılında Kanser Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışma sonrasında 'Sakın geç kalma erken gel' şarkısının 'Sakın geç kalma KETEM'e gel' diye değiştirilerek insanların kanser taramasına yönlendirilmesi için uyarlandığını belirterek, "Biz de bu şarkıya bir klip çalışması yaptık. Klipte oynaması için Belma hanımdan rica ettik. Kendisi o zaman sağlıklıydı bir kanser tanısı yoktu. Kendi teklifimize kabul. Ancak daha sonra kötü bir tesadüf oldu ve Belma Hanım da kanser teşhis edildi. Bizim klip kanser ilgili yaptığımız bir çok çalışmada kullanıldı insanlarda farkındalık oluşturdu. Belma hanım da tedavisi başarılı oldu ve hastalığını atlatıp bu hafta kendisi de işine geri döndü. bu bizi çok mutlu etti. Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Biz bu vesile ile vatandaşlarımıza tekrar kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu KETEM'lere gelerek kanser taraması yaptırmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.



