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Dha Yurt - Kanalizasyon Kazısında Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (2)

Dha Yurt - Kanalizasyon Kazısında Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (2)

Toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdiBURSA'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

Dha Yurt - Kanalizasyon Kazısında Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (2)

Toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

BURSA'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 44 yaşındaki Mustafa Bay yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından Mustafa Bay'ın cesedi göçük altından çıkarıldı. Bay'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber:  Faruk KAHRAMAN/ BURSA, -

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