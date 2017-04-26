Dha Yurt;kağızman Şehitleri Erzurum'dan Uğurlandı
KARS'ın Kağızman ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen oprasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul ile Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin Erzurum'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
KARS'ın Kağızman ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen oprasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul ile Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin Erzurum'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Erzurum'un Dumlu Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'nda görevli ve çok iyi iki arkadaş olan Bitlisli Tekin Tekin ile Kahramanmaraşlı Hüseyin Emre Kul terör örgütüne yönelik Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen Nurettin Öztürk operasyonuna katıldı. Tekin ve Kul, 25 Mayıs günü saat 13.10'da Dikbaş'ın Tepe Bölgesine geldiklerinde teröristler tarafından önceden hazınlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Aynı gün askeri helikopterle Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şehitlere burada otopsi yapıldı. Bugün sabah morgdan alınan şehitlerin cenazesi, Askeri hava limanına getirildi.
Şehitler için hava limanında düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, daire müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı. Askerlerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua ettirdi ve helallik istedi.Törenin ardından kader birliği eden bekar, iki silah arkadaşın cenazesi Askeri uçağa kondu. Şehit Tekin Tekin'in cenazesi Bitlis'in Tatvan ilçesine, Hüseyin Emre Kul'un cenazesi ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Şehitlerin askeri havalanına getirilmesi
-Şehit cenazlerinin araçtan alınarak tören alanına getirilmesi
-Şehit cenazelerinden detay
-Protokol ve silah aarkadaşlarından detay
-Şehit özgeçmişleri ve Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua okuması
-Şehit cenazlerinin uçağa konulması
-Şehit yakınlarının uçağa binmesi
-Uçağın kalkışı
Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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