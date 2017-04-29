Dha Yurt - İzmir'de 'Huzur Türkiye' Uygulaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Huzur Türkiye -5' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'de havadan ve denizden destek verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Huzur Türkiye -5' uygulaması İzmir'in de tüm ilçelerinde yapıldı. Denetimlere 660 polis, 20 Sahil Güvenlik, 16 jandarma katıldı, 1 helikopter havadan, 4 sahil güvenlik botu ile 4 polis botu denizden destek verdi. Denetimlerde kent genelinde toplam 8 bin 172 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 12 kişi gözaltına alındı, hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı, 54 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler 2384 aracı kontrol etti, 242 araca cezai işlem yapıldı, 38 araç ise trafikten men edildi. Eğlence mekanlarını da denetleyen polis, 307 işyerini kontrol ederken, 31 işyerine de cezai işlem uyguladı. Denetimlerde 1587 TL şahıslara, 119.614 TL araçlara 6.806 TL'de işyerlerine para cezası kesildi. Araç ve çeşitli yerlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 20 fişek, 30 gram esrar, 3 gram bonzai, 29 gram Jamaika ve 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Denetimlerden görüntü



Ekiplerden görüntü



Araçların aranmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,