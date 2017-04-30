Dha Yurt - İzmir'de 1 Mayıs Öncesi Terör Operasyonu

İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü üyesi 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kaos ortamı yaratmak için eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



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Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,