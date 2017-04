Dha Yurt - İtalya Hayali Urla'da Son Buldu, Teknede 198 Kaçak Yakalandı

Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın operasyonu kamerada



İZMİR'in Urla İlçesi'nden umuda yolculuğa çıkan çoğunluğu Pakistan uyruklu 198 kaçak, kıyıdan fazla açılamadan yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 organizatör ile tekneden atlayarak kıyıya çıkan ve ormanlık alanda gizlenmeye çalışan teknenin kaptanı da yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kalabalık kaçak grubunun yasa dışı yollarla, Seferihisar Sığacık Mevkii'nden tekneyle İtalya'ya götürüleceğini öğrendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, Seferihisar ve Urla bölgelerinde araştırma ve arazi taraması başlattı. Aramalar sürerken, MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekipleri, Urla İlçesi'nin Kokar Koyu Mevkii'ndeki kaçak grubunun yerini tespit etti. Aynı zamanda, Çeşme İlçesi'nde büyük bir teknenin çıkış yaparak, Sığacık yönüne kıyıya yakın mesafeden ilerlediği belirlendi. Kokar Koyu'na yanaşan tekne, dün gece kaçak grubunu kıyıdan alarak kıyıdan açıldığı sırada, sahil güvenlik ekipleri operasyonu başlattı. Müdahale edilen teknede yapılan kontrollerde 156 Pakistan, 37 Suriye, 2 İran, 3 Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 198 kaçak yakalandı. Ayrıca teknede organizatör olduğu belirlenen E.S. ve H.E. gözaltına alındı.



TEKNEDEN ATLADI, ORMANDA YAKALANDI



Ekiplerin müdahalesi sırasında ise tekneden denize atlayarak kıyıya yüzen ve koşarak izini kaybettirmeye çalışan bir kişi için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, ormanlık alanda yakalandı. Teknenin kaptanı olduğu belirlenen şüphelinin kimliğinin A.D. olduğu belirlendi. A.D. de gözaltına alınarak organizatör zanlıları E.S. ve H.E. ile jandarmaya götürüldü. Gece yarısı başlayan operasyonun sabah 08.00'edre sona erdiği belirtildi. Kaçakların ve diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.











Görüntü Dökümü



(SAHİL GÜVENLİK KAMERASI)



-Havadan çekilen görüntü



-Karada bekleyen göçmenlerin görüntüsü



-yelkenli teknenin görüntüsü



-Sahil güvenlik botunun yelkenli tekneye yanaşması



-detaylar



(JANDARMA KAMERASI)



(Not: jandarma kamerası)



Tekneden atlayan kaptanı A.D.'nin yakalanma anı



Kaçakların fotoğrafları



Genel ve Detay görüntü



Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR



