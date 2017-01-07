TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Hindistan, Maldivler, Güney Afrika ve Vietnam'dan Türkiye'ye yolcu taşıyan 4 uçağı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inemeyince Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.
THY'nin Hindistan Munbai ve Güney Afrika'nın Cape Town kentleri ile Maldivler ve Vietnam'dan İstanbul seferini yapan 4 yolcu uçağı, kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nı iniş yapamadı. Pilotları kule tarafından yönlendirilen uçaklar, gece geç saatlerinde Gaziantep'e iniş yaptı. Uçaklardaki yaklaşık bin yolcu, kentteki otellere yerleştirildi.
Görüntü Dökümü
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Gaziantep Havalimanı
Dış Hatlar Yolcu giriş ve çıkışı
Pistte bekleyen uçaklar
Yolcular
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)
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Dha Yurt;istanbul'a İnemeyen 4 Dış Hat Uçağı Gaziantep'e İndi
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Hindistan, Maldivler, Güney Afrika ve Vietnam'dan Türkiye'ye yolcu taşıyan 4 uçağı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inemeyince Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Hindistan, Maldivler, Güney Afrika ve Vietnam'dan Türkiye'ye yolcu taşıyan 4 uçağı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inemeyince Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.