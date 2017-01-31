Dha Yurt - İşadamının Oğlu Kaçırıldı, Cipi Yanmış Halde Bulundu (2)

İşadamının oğlu kaçırıldı, cipi yanmış halde bulundu (2)



BOĞUP CESEDİ YAKMIŞLAR



Antalya'da işadamı İsmail Erten'in oğlu 30 yaşındaki Süleyman Erten'in, ormanlık alanda yakılmış halde cesedi bulundu. Süleyman Erten'i kaçıran şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı. Bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Korkuteli- Antalya eski yolu yakınlarındaki ormanlık alanda Süleyman Erten'in cesedi bulundu. İlk incelemede, Erten'in boğulduktan sonra cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili ikinci şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



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Haber-Kamera: ANTALYA



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