Dha Yurt - - İran Sınırında 'Hudut Kartalları' Alarmda (1)

Türkiye- İran sınırının 300 kilometrelik bölümü Van'da konuşlu 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından korunuyor. Başta terörle mücadele olmak üzere terörün finans kaynağı olan kaçakçılık güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bitme noktasına geldi. Son dönemde İran üzerinden gelebilecek yoğun mülteci geçişi duyumu sonrası da sınırdaki karakollarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda İran sınırının sıfır noktada bulunan Başkale İlçesi'ndeki Gelincik Hudut Karakolu'ndaki 'Hudut Kartalları' da hiçbir yasadışı faaliyete izin vermiyor.



Görüntü Dökümü



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-Gelincik Hudut Karakolu



-Askerlerden görüntü



-Askerlerin nöbet tutması



-Askeri zırhı araçlarda ngörüntü



-Askerlerin zırhlı araçlarla gitmesi



-detaylar



Haber-Kamera: VAN/



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