Dha Yurt - İnegöl'de Kar Yağışı Çilek Üretimine Zarar Verdi

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, hasada bir hafta kala yağan kar, 'kırmızı altın' denilen çileğe büyük zarar verdi. Kar yağışı nedeniyle seraların çöktüğünü belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek üretimi yapılan 13 bin dönümlük alanın büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.



İnegöl'ün en önemli tarımsal ürünlerinden olan çilek üretimi, hasada bir hafta kala yağan kar yağışı nedeniyle başlamadan sona erdi. Dün akşam İnegöl'ün çeşitli noktalarında etkisini gösteren kar yağışı çilek yetiştirilen seraların çökmesine neden oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kar yağışının ardından İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'nde çilek üretimi yapılan seraları yerinde inceledi.



Sezai Çelik, İnegöl'de yaklaşık 13 bin dönümlük alanda çilek üretimi yapıldığını ve rekoltenin 39 bin ton dolayında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydederek şöyle dedi:



"Seraların büyük çoğunluğu zarar gördü. 23 Nisan böyle bir kar yağışı olması beklenilen bir durum değildi. Zararımız büyük. Çiçek açmış olan kiraz bahçelerinde de az da olsa bir zarar söz konusuö dedi.



ÇİFTÇİLERİN DON KORKUSU



Kar yağışının ardından gece don olayı yaşanması halinde zarar oranının daha da büyük olacağına dikkat çeken Çelik, "İnegöl'de 190 bin dönüm alanda meyve üretimi yapılıyor. Eğer don olursa bütün meyveler zarar görür. Düşünmek bile istemiyorum. İnşallah bu gece don olayı yaşanmaz ve bu durumu böyle atlatmış oluruz. Allah beterinden korusun" diye konuştu.



Çilek üretimi yaptığı seraları çöken çiftçi Ali Satılmış da, çiftçilerin her zaman kar yağsın diye dua ettiğini belirterek şunları söyledi:



"Ama 23 Nisan'da zamansız yağan kar nedeniyle gerçekten ürünlerde ciddi bir hasar var. Seralarımız çöktü. Hasada bir hafta kala ürünlerimiz zarar gördü. Bu gece de don olursa daha da zarar göreceğiz. Biz de mağdur olduk. Çileklerimiz bir hafta sonra hasat edilecekti ama yağan kar yağışı hasadı bitirdi. Zararımızın ne kadar olduğunu daha kestiremiyoruz."



Görüntü dökümü



Seraların genel görüntüsü



Çileklerin genel görüntüsü



Çiftçi ve ziraat odası başkanı röportaj



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), -



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