Dha Yurt - İkiyaka Dağları'nda Operasyon Kazası; 2 Şehit, 1 Yaralı (2)

TSK'DAN AÇIKLAMA; 2 ŞEHİT, 1 YARALI



Yüksekova ilçesi İkiyaka bölgesinde yaşanan operasyon kazasıyla ilgili TSK'da açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle: "15 Nisan 2017 tarihinde saat 05.40 sularında, Şehit Tnk.Yb. İhsan Ejdar Operasyonu kapsamında; Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka/Davulcu Tepe mevkiinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birliğimizden 3 kahraman silah arkadaşımız, bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan aşağıya düşmüşlerdir. Meydana gelen olay neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız hafif yaralı olarak derhal Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."



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Yüksekova Devlet Hastanesi'nden görüntü



acil servis



detaylar



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-ARŞİV



-İkiyaka Dağları bölgesinden görüntü



-Askeri helikopterin görüntüsü



-Operasyon detay



Haber: HAKKARİ, -



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