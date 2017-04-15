Dha Yurt - İkiyaka Dağları'nda Operasyon Kazası; 2 Şehit, 2 Yaralı (2) - Yeniden

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah 1 binbaşı 3 uzman çavuş, İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taramasında uçuruma yuvarlandı. Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile bir uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.



Yüksekova İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları'nın 3 bin 750 rakımında sarp ve yer yer karlı bölgesinde, güvenlik güçleri bu sabah arama tarama faaliyetine çıktı. Güvenlik güçleri operasyonu sürdürürken, yaya olarak ilerleyen bir grup asker uçuruma yuvarlandı. İlk bilgilere göre kazada, uçuruma yuvarlanan Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.



Yaralı uzman çavuşlar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Görüntü Dökümü



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Yüksekova Devlet Hastanesi'nden görüntü



acil servis



detaylar



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-ARŞİV



-İkiyaka Dağları bölgesinden görüntü



-Askeri helikopterin görüntüsü



-Operasyon detay



Haber: HAKKARİ, -



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