Dha Yurt - Hüsnü Bozkurt'un Annesi Tedavi Gördüğü Hastaneden Çıkarıldı

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt referandum da 'evet' oyu vereceklere yönelik sözleri nedeniyle hedef haline getirilirken, annesi 88 yaşındaki Fahire Bozkurt da 2.5 yıldır tedavi gördüğü Konya'daki özel hastaneden çıkarıldı. Fahire Bozkurt, ambulansla İstanbul'daki özel bir hastaneye gönderildi.



Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olan Hüsnü Bozkurt, 2.5 yıl önce rahatsızlanan annesi Fahire Bozkurt'u, kendisinin de o dönem başhekimlik yaptığı Konya'daki Medline Hastanesi'ne yatırıldı. Hüsnü Bozkurt milletvekili seçilince görevinden ayrıldı ancak annesinin Medline Hastanesi'nde tedavisi devam etti.



CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un referandum kampanyasında 'evet' oyu verenlere yönelik sözleri üzerine hedef haline getirilmesinin ardından annesi Fahire Bozkurt, 2.5 yıldır tedavi gördüğü Medline Hastanesi'nden çıkarıldı. Annesini kentte bir başka özel hastaneye nakletmeyi düşünen Hüsnü Bozkurt, oraya da baskı yapılabileceği ihtimaline karşı İstanbul'a götürmeye karar verdi. Fahire Bozkurt bugün saat 10.00 sıralarında ambulansla İstanbul'da adı açıklanmayan bir özel hastaneye götürdü.



HASTANEYE BASKI OLUŞTU



Annesinin tedavi gördüğü hastanenin baskılar nedeniyle fazla zarar görmemesi için nakil ettirdiğini ifade eden Bozkurt, şunları söyledi: "Benim annem 2.5 yıldır özel Medline Hastanesi'nde tedavi altında. 2.5 yıldır Allah razı olsun ellerinden geleni yaptılar. Neredesye annemi ölüm döşeğinde buraya getirdik. Annemde ileri alzheimer var, çoklu organ yetmezliği ve bacaklarından ileri derece rahatsız, yürüyemiyor. Bu bakımdan hastane tedavisi gerekiyor, evde bakmak mümkün değil. Sağ olsunlar 2.5 yıldır da ellerinden geleni yaptılar. Fakat son olaylardan sonra hastane üzerinde kamuoyu baskısı oluştu. Bizde hastane daha fazla zor durumda kalmasın diye Konya'da da her hangi bir hastaneye de nakletsek sıkıntı olur diye İstanbul'da bir hastaneye naklettik. Sağ olsunlar ambulans tahsis ettiler. Bugün sabah taburcu oldu ve İstanbul'a nakledildi."



Hüsnü Bozkurt, Facebook'taki sayfasında annesinin ve İstanbul'a sevk edilirken çekilen fotoğrafları ile birlikte, "Anacığımı bugün İstanbul' a uğurladım. İleri alzheimer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2.5 yıldır tedavi altında idi. Kalan ömründe tedavi ve bakımını orada sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu. Bozkurt paylaşımda, annesinin tedavisiyle ilgilenen ve 'değerli meslektaşlarım' dediği doktorların isimlerini tek tek yazarak, hastanenin hemşiresinden güvenlik görevlisine kadar çalışanlarına teşekkür etti, "Annem için yaptıklarının karşılığı olamaz tabii, ama kabul ederlerse dualarım onlar içindir" dedi.



Annesini hastalığı nedeniyle kendisini tanımadığını belirten Hüsnü Bozkurt, sosyal medyadaki paylaşımını, "Uzun zamandır pek farkında olmasa, artık beni bile tanımasa da hemen her gün onu ziyaret etmek, elini öpmek, kokusunu içime çekmek büyük bir mutluluktu. Bu mutluluğu bana tattıran ve anacığıma emeği geçen herkese minnet doluyum.Allah hepinizden razı olsun.



Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle bitirdi.



HASTANE AÇIKLAMA YAPTI



Fahire Bozkurt'un, 2.5 yıldır tedavi gördüğü Medline Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise "CHP Konya Milletvekili Dr. Hüsnü Bozkurt'un son günlerde gündeme gelen sözleri ve hastanemizle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denildi.



Medline Hastanesi'nin, 9 Ağustos 2016 tarihinde, Konya'da 15 yıldır özel sağlık sektöründe hizmet veren ve Akademi Hastanesi'ni de işleten doktorlar tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen açıklamada "Hüsnü Bozkurt geçmişte bir dönem Medline Hastanesi'nde başhekimlik ve Kulak Burun Boğaz uzmanlığı yapmış ve 2015 yılından itibaren hastanemiz ile ilişkisi kalmamıştır. Bir hekimin öncelikli vazifesi, hangi görevde olursa olsun din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin insan hayatını kurtarmaktır. Bu sebeple bir hekimin, bu tür söylemlerde bulunması Hipokrat yeminine aykırı olup, insani yaklaşım olarak da tasvip edilemez. Hastanemiz, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapmış, tarihimizin her döneminde söz sahibi olmuş Konya'mızın değerlerini kendisine düstur edinen Konyalı işletmeciler ve doktorlar ile halkımıza sağlık hizmeti sunmaktadır" denildi.



