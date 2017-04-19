Dha Yurt - Helikopterin Düştüğü 2 Bin 500 Metre Rakımdaki Alana, Afad'ın 5 İlden 38 Kişilik Uzman...

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirlenen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazelerinin alınması için bölge illerden gelen çok sayıda arama-kurtarma ekibi görev yaptı. Ekipler gece yarısı enkazın bulunduğu bölgeye hareket etti. Helikopter enkazının bulunduğu 2 bin 500 metre rakımdaki alana, AFAD'ın 5 ilden 38 kişilik uzman bir ekip ile ulaştığı belirtildi. Genelkurmay ve Jandarma ile birlikte önce helikopterin düştüğü alanın koordinatlarını tespit eden AFAD'ın, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Erzincan'dan 38 kişilik uzman ekibini bölgeye gönderdiği belirtildi. Dağcılık konusunda uzman olan ve her türlü doğa şartlarına karşı eğitim alan ekibin, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 15 gün önce alınıp tanıtımı yapılan 8x8 amfibik araçları ile enkaz alanına ulaştığı belirtildi. Fiyatları yaklaşık 800 bin lira olan söz konusu 8x8 amfibik araçlar ile enkazın bulunduğu yere giden AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.



Görüntü DÖkümü



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Bölgeden görüntü



iş makinalerinin yol açma çalışmalarından görüntü sağlık ekipleri ve ambulansların görüntüsü



bölgedeki yağmur ve yoğun sis



askerlerin enkaz alanından döndesi



arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntü



arama kurtarma ekibinden biri ile röp.



köylü ile röp.



retaylar



gece yapılan çalışmalardan görüntü



helikopter enkazından görüntü



ferit demir'in anonsu



detaylar



Haber-Kamera: Ferit DEMİR - Coşkun MENEK / TUNCELİ



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