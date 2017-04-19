Dha Yurt;helikopter Enkazından Şehitlerin Cenazesi Alındı

Tunceli' de komiserlik sınavına giden polisleri taşıyan ve Pülümür ilçesinden havalandıktan sonra düşen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazesi olay yerinden sabah saatlerinde alınarak Elazığ'da hastaneye kaldırıldı



Dün Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve daha sonra Kocatepe köyü kırsalına kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazesi ancak bugün sabah saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı. Dün jandarma va AFAD ekiplerinin ulaştğı enkaz alanına yolun kapalı olması ve kötü hava koşullarından dolayı alınamayan ancak ekiplerin sabaha kadar başlarında beklediği 12 şehidin cenazeleri sabah saatlerinde havanın açmasıyla olay bölgesine inebilen sikorsky helikopterlerle alındı. Gece saatlerinde enkaz başında beklerken dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren jandarma ve polis özel harekat timlerinin dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül köyüne gelerek buradaki evlerde kaldıkları öğrenildi



12 şehidin cenazesi helikopterlerle Elazığ'a götürülürken şehit cenazelerinin bulunduğu helikopterlere taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü