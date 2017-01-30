Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanında gözaltına alındı.
Ankara'dan bugün Van'a gelen HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanında gözaltına alındı. Polisler eşliğinde Van Adliyesi'ne getirilen Botan'a avukatları eşlik etti. Botan'ın hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmaya katılmayan Botan hakkında 'zorla getirme' kararı vermişti. Mahkeme heyeti, Botan hakkında ikinci duruşmada 'yakalama emri' düzenlenmesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.
HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede terör örgütü elebaşını, terör ve şiddet eylemlerini övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesi ile 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.
Haber: Orhan AŞAN / VAN,- HDP
Dha Yurt - Hdp Van Milletvekili Botan Gözaltına Alındı
Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanında gözaltına alındı.
Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanında gözaltına alındı.