Dha Yurt - Hdp Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan Tutuklandı

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.



HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, geçen 10 Haziran'da yaptığı bir konuşmadan dolayı, bugün gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgunun ardından Adliye'ye sevk edilen Burçe Çelik Özkan, çıkarıldığı mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ,