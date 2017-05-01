Dha Yurt- Hdp Milletvekili Ayhan Gözaltına Alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı dava duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle GAP Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Ankara'ya gitmek için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na giden HDP Milletvekili İbrahim Ayhan'a polisler, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı verildiğini söyledi. Polislerin gözaltına aldığı Ayhan, emniyete götürüldü.



Haber: ŞANLIURFA



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