Dha Yurt;hatay'dan Suriye'deki Pyd Mevzilerine Havan Atışı (Ek)
TÜRK KARAKOLUNA HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİGenelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na havan saldırısında bulunulduğunu bildirdi.
TÜRK KARAKOLUNA HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ
Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na havan saldırısında bulunulduğunu bildirdi. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu can kaybının yaşanmadığını belirtilen açıklamada, şöyle dendi:
"Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştu."