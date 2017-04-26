Dha Yurt;hatay'dan Suriye'deki Pyd Mevzilerine Havan Atışı (Ek)

TÜRK KARAKOLUNA HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ



Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na havan saldırısında bulunulduğunu bildirdi. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu can kaybının yaşanmadığını belirtilen açıklamada, şöyle dendi:



"Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştu."