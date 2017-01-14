TOPRAĞA VERİLDİ
Bitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi. Akbez Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirilen şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babası Mehmet ve eşi Şirin ile ikiz kızları Yağmur ile Yasemin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in tabutu omuzlara alınarak tekbirlerle cenaze nakil aracına konuldu. Askeri törenle uğurlanan şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin, Akbez Kılıçlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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Şehidin cenazesinin araçla alana geLmesi
Omuzlara alınması
Şehidin babası ve kardeşleri
Şehidin fotoğrafı
Cenaze namazının kılınması
Şehidin babası Mehmet Şirin
Çevredeki evlerin çatısında namaz kılanlar
Şehidin eşi Servet ve ikizleri Yağmur ile Yasemin'den detay
Şehidin tabutunun omuzlara alınması
Tören mangası ve cenaze aracının hareket etmesi
Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,
Dha Yurt - Hatay'a Şehit Ateşi Düştü (2)
TOPRAĞA VERİLDİBitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ