Dha Yurt - Hatay'a Şehit Ateşi Düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ



Bitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi. Akbez Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirilen şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babası Mehmet ve eşi Şirin ile ikiz kızları Yağmur ile Yasemin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in tabutu omuzlara alınarak tekbirlerle cenaze nakil aracına konuldu. Askeri törenle uğurlanan şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin, Akbez Kılıçlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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Şehidin cenazesinin araçla alana geLmesi



Omuzlara alınması



Şehidin babası ve kardeşleri



Şehidin fotoğrafı



Cenaze namazının kılınması



Şehidin babası Mehmet Şirin



Çevredeki evlerin çatısında namaz kılanlar



Şehidin eşi Servet ve ikizleri Yağmur ile Yasemin'den detay



Şehidin tabutunun omuzlara alınması



Tören mangası ve cenaze aracının hareket etmesi



Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,