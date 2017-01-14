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Dha Yurt - Hatay'a Şehit Ateşi Düştü (2)

Dha Yurt - Hatay'a Şehit Ateşi Düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİBitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi.

Dha Yurt - Hatay'a Şehit Ateşi Düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'te şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne getirildi. Akbez Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirilen şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babası Mehmet ve eşi Şirin ile ikiz kızları Yağmur ile Yasemin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in tabutu omuzlara alınarak tekbirlerle cenaze nakil aracına konuldu. Askeri törenle uğurlanan şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin, Akbez Kılıçlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin cenazesinin araçla alana geLmesi

Omuzlara alınması

Şehidin babası ve kardeşleri

Şehidin fotoğrafı

Cenaze namazının kılınması

Şehidin babası Mehmet Şirin

Çevredeki evlerin çatısında namaz kılanlar

Şehidin eşi Servet ve ikizleri Yağmur ile Yasemin'den detay

Şehidin tabutunun omuzlara alınması

Tören mangası ve cenaze aracının hareket etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,

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