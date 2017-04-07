Dha Yurt - Hatay'a Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotu Tutuklandı

HATAY'ın merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerine 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının paraşütle atlayarak yaralı kurtulan pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan, 'casusluk' ve 'sınır ihlali' suçlamasıyla tutuklandı.



Suriye'de muhaliflerin bulunduğu İdlib'i bombalamak için Lazkiye Üssü'nden havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait tek kişilik MİG 21 tipi savaş uçağı geçen 4 Mart'ta Yaylacık Mahallesi kırsalına düşmüş, pilot Albay Mehmet Sufhan ise paraşütle atlamıştı. Altınözü İlçesi'ne bağlı Fatikli Mahallesi kırsalında yaralı halde bulunan Pilot Albay Sufhan, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Belinde kırıklar olan ve omuriliği zedelenen Pilot Albay Sufhan tedavisinin ardından taburcu edildi. 3 Nisan'da Hatay'da nöbetçi mahkemeye çıkartılan Suriyeli pilot, 'casusluk' ve 'Sınır ihlali' iddiasıyla tutuklandı.



Pilot Albay Sufhan ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmasının ardından dava açılacağı bildirildi.



Görüntü Dökümü



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-Albay Sufhan'ın fotoğrafı



-uçağın düştüğü bölgeden görüntüler



Haber: Ramazan ÇELİK/ HATAY, -