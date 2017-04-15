Dha Yurt - Hakkari'de 1 Binbaşı Şehit, 2 Uzman Çavuş Yaralı

HAKKARİ'NİN Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları bölgesinde uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuşta yaralandı. 1 uzman çavuşun da bölgede arandığı belirtildi.



Yüksekova İlçes merkezine yaklaşık 40 kilomter uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesinde bulunan İkiyaka Dağları bölgesinde sabah saatlerinde operasyonda bulunan bir grup asker uçuruma düştü. İlk bilgilere göre, uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuş yaralandı. Aynı bölgede bir uzman çavuşunda arandığı belirtildi. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı



Görüntü Dökümü



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Yüksekova Devlet Hastanesi'nden görüntü



acil servis



detaylar



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-ARŞİV



-İkiyaka Dağları bölgesinden görüntü



-Askeri helikopterin görüntüsü



-Operasyon detay



Haber: HAKKARİ, -



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