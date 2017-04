Dha Yurt.(Haberi Ekiyle Yeniden) Antalya'da Piknik Yerlerinde ve Park Halindeki Araçlarda Alkol...

ANTALYA Valiliği, kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacak.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği'nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. Emniyetin kendi sitesinde yaptığı açıklamada, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasında olduğu hatırlatıldı.



ARAÇ İÇİNDE DE YASAK



Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yasaklanan yerler arasında ibadethaneler ile kullanılmayan yapılar, inşaatlar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri de sayıldı. Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi. Valiliğin yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem uygulanacağı bildirildi.



CEZASI NE OLACAK?



Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi emre aykırı davranış olarak geçiyor. Maddeye göre yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.



ANTALYA VALİLİĞİ, YASAĞA AÇIKLIK GETİRDİ







ANTALYA Valiliği, kamuya açık piknik ve ören gibi alanlarda, park halindeki araçlarda alkol almanın yasak olduğuyla ilgili açıklamasının ardından başlayan tartışmalar üzerine yeni bir açıklama yayınladı. Söz konusu kararın şehirde alkol tüketilen otel, bar, restoran, pub, turizm belgeli tesisleri kapsamadığı vurgulandı. Valilik açıklamasında, "Tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz" denildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden dün akşam saat 19.43'te yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği'nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasında olduğu hatırlatıldı.



ARAÇ İÇİNDE DE YASAK



Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yasaklanan yerler arasında ibadethaneler ile kullanılmayan yapılar, inşaatlar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri de sayıldı. Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi. Valiliğin yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem uygulanacağı bildirildi. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi emre aykırı davranış olarak geçiyor. Maddeye göre emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.



'TAMAMEN MEVCUT YASALAR IŞIĞINDA'



Kararın duyulmasının ardından medya ve sosyal medyada Antalya Valiliği'nin bu kararıyla ilgili yoğun haber ve paylaşım yapıldı. Turizm sektörünü sıkıntıya sokacağı değerlendirilen kararla ilgili değerlendirmeler üzerine bugün Antalya Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak karara açıklık getirdi. Açıklamada şöyle denildi: "Bahse konu kararın şehrimizde alkol tüketilen (Otel, bar, restoran, pub, turizm belgeli tesisler vb) mekanlara yönelik hiçbir düzenleme içermemesine rağmen, 'Antalya'da turizmi bitirecek karar', 'Alkol içmeyi yasaklayan karar', 'Özgürlükleri kısıtlayan karar' gibi manipüle edici ve gerçeği yansıtmayan haberler yapılmıştır. Söz konusu karar, şehrimizde 'huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla' alınmıştır. Valilik Kararı, 'kentimizde yaşayan insanların ve bölgemize tatil amaçlı gelen yabancı ve yerli turistlerin rahatsız edilmeyeceği, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kent mobilyalarının korunacağı, halkın halkımızın huzur ve güven içerisinde gündelik yaşamını sürdürebileceği bir ortamın tesis edilmesini' amaçlamaktadır.



Herkes bilmelidir ki ülkemiz turizminin başkenti olan Antalyamız başta olmak üzere, dünyanın her yerinde turistler, kendisinin ve bulunduğu çevrenin rahatsız edici olmamasını ve güvenli olmasını ister. Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz."



YASAK KARARINA CHP' DEN TEPKİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Valiliği'nin kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasaklayan kararına tepki gösterdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya'da tüm açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklanmasının, başka illerde başlatılan alkollü içecek yasağını Türkiye geneline yaygınlaştırma adımlarının bir parçası olduğunu iddia etti. Antalya'nın özel bir konumu olduğunu, her yıl milyonlarca turist ağırladığını kaydeden Budak şöyle konuştu:



"Antalya, turizmin başkenti ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. 10 milyona yakın turist ağırlıyor. Bu yasak kararı, dış dünyada Antalya'da alkol yasağı algısı oluşturacaktır. Büyük siyasi hatalar sonucu geçen yıl turizmdeki daralma nedeniyle Türkiye 10 milyar dolar kaybetti. Sadece Antalya'da 100 bine yakın kişi işini, aşını kaybetti. Binlerce esnaf kepenk kapattı. Tablo bu haldeyken şimdi yine siyasi bir sorumsuzluk örneği sergileniyor. Antalya'nın yasaklarla anılması, alkol yasağı tartışmalarının merkezine taşınmazı, büyük bir aymazlıktır. Antalya Suudi Arabistan'ın değil Türkiye'nin kenti. Kenti yönetenlerin önce bunun farkına varması gerekir. Anlaşılan o ki, Vali ve Emniyet Müdürü iktidara şirin görünmek için, 16 Nisan'da güçlü bir 'Hayır' diyen Antalya'yı cezalandırmaya çalışıyor. Antalya'yı bitirmek istiyor. Bu sorumsuzluğa izin vermeyeceğiz."



'TURİSTLER OTELE Mİ KAPATILACAK?'



Uygulamada da yeni sorunlar ortaya çıkacağına dikkat çeken Budak sözlerini şöyle sürdürdü: "Alkol ile suç kavramının birlikte değerlendirilmesi, 'alkol içilen yerlerde suç işlenir' gibi ön kabul kesinlikle yanlıştır. Yasaklarla suçun önleneceği de doğru değildir. Antalya'da suç oranı nedir? Antalya'da, gasp, hırsızlık, adam öldürme, cinsel saldırı ya da ihaleye fesat karıştırma gibi suçların hangisi açık alanlarda içki içilirken yaşanmış. Bu yasağın geçerliliği yok. Antalya bir turizm kenti. Turistler otellere mi kapatılacak? Otelden çıkmayın, yolda içmeyin, kumsalda içmeyin mi denecek? Turizm barış ve özgürlük sektörüdür. Özgürlük yoksa turizmde olmaz."



'DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ'



Ak Parti Hükümeti'nin OHAL fırsatçılığı yaptığını, iktidardan güç alan valilerin de benzer bir tutum içine girdiğini kaydeden Budak, "Yasaklarla, Türkiye'ye bir yaşam tarzı dayatılıyor. Bu çerçevede alkol yasağı adım adım Türkiye'ye yaygınlaştırılıyor. Bazı illerde valiler OHAL'i bahane etmişti, Antalya'da buna gerek duyulmamış, toptan yasaklama kararı getirilmiş. Antalya'yı bitirecek bu karar kabul edilemez. Yasak kararı derhal geri çekilmelidir" dedi.



CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da, Antalya Valiliği'nin kararının Antalya'daki turizme ciddi zarar vereceğini söyledi. Valiliğin getirdiği içki yasağında bütün açık alanların tarif edildiğini belirten Kara, "Antalya bir turizm kentidir. Her yıl milyonlarca yabancı turistin geldiği kentimizde, bu kararın turistlere anlatılmasını bütün kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.



Yaz aylarında Antalya'da oturanların en büyük eğlencesinin piknik ve mangallar olduğunu söyleyen Kara, valiliğin, piknik alanlarında da içki tüketilmesini yasakladığını hatırlattı. Tarihi ve kültürel mekanları da tarif eden yasaklama kararına dikkat çeken Kara şunları kaydetti:



"İlimizin en önemli turizm ve eğlence merkezi olan Kaleiçi'ndeki işletmeler de bu yasak kararı ile tehdit altına alınmıştır. İlginç olan valiliğin Kabahatler Kanunu'nun sarhoşluğu düzenleyen 35. maddesinden değil, emre aykırı davranışı düzenleyen 32. maddeden cezalandırma isteğidir. Bu da göstermektedir ki bu içki yasağı keyfi bir emirdir."



Muratpaşa CHP İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ise yazılı açıklamasında, kararı endişeyle karşıladığını kaydetti.



VATANDAŞTAN DESTEKLEYEN DE VAR, DESTEKLEMEYEN DE



ANTALYA'da açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınması Antalya Valiliği kararı ile yasaklanırken, bu kararı destekleyen de var, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde alkol alınmasında sakınca olmadığını söyleyen de.



Antalyalılar Valiliğin açık alanlarda alkol alınmasını yasaklanması kararını vatandaşlar değerlendirdi. Kimi bu kararın yerinde olduğunu ve desteklediklerini belirtirken, kimileri de çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde alkol alınabileceğini söyledi.



İnci Karasel isimli vatandaş, "Kimseye zarar vermeyecek şekilde alkol alınmasında bir zarar görmüyorum. Çevreyi kirletmedikleri, şişeleri etrafa atmadıkları sürece bence bir zararı yok" dedi.



Muharrem Mustafa Yıldız ise "Antalya Valiliğimizin aldığı bu karar yapılması gereken bir karardı. Çünkü sahilde olsun parklarda olsun aileleriyle gelen insanların yanında içilmesi yanlış. İnsanlar kendine mukayyet olamıyor. Arabada içilmesi de yasaklanmış. Bence bu da iyi bir şey. İnsanlar arabada içiyor sonra da ben arabamda içtim sokakta içmedim diyor. Ben çok doğru buluyorum ve destekliyorum. İçki kullanacaksa evinde ya da barlarda kullansın. Deniz kenarında, parklarda, sokaklarda toplu kullanıma açık yerlerde kullanılmamasını doğru buluyorum" dedi.



Antalya'da yaşayan Hamdiye Teke de kararı değerlendirirken, "Ben aslında çocuklarla ilgili konuşmak istiyorum. Çocuklar küçük olduğu için model alabilecek yaştalar. Sigara ve içki içen insanları model alabilirler. Onların gelecekleri için çok zararlı. Ayrıca çevre kirliliğine de yol açtığı için doğru bir karar olmuş" eklinde konuştu.



Hatice Harmancı da "Özellikle deniz kenarında içildiği zaman direk yere bırakılıyor. Bu da çevre kirliliğine neden oluyor. Yangına da neden oluyor, çünkü etrafta ağaçlar da var. Ayrıca insanlar çakıl üzerinde çıplak ayakla yürümek istediklerinde de ayaklarına batıyor. Bu çok rahatsız edici. Çevrede çocuklar da var. Çocuklar bu insanları örnek alıyorlar. Yasaklanması çok doğru olmuş. İçeceklerse de evlerinde içebilirler. İçme yasağı getirilmedi zaten. Herkes evinde içebilir. Özgürler" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



-------------



Konyaaltı Sahili genel sahilde yürüyüş yapanlar ve denize girenler



Sahilde Bankta oturanlar



Röp 1 İnci Karasel



Sahilden Antalya manzarası



RÖP 2 Muharrem Mustafa Yıldız



RÖP 3 Hamdiye Teke



RÖP 4 Hatice Harmancı



Antalya yazısından detay



Caddede vatandaşlardan detay



Banklarda ağaç altında oturanlar



Marina genel görüntü



Marinada yürüyüş yapanlar



Muhabir Anonsu Selma Kunar



Marinada vatandaşlardan detay



Yivli minareden detay



Açık alanda alkollü içecek içenler



318 MB // 6.15



Haber: Selma KUNAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)