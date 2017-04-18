Dha Yurt - Gaziantep'te Şehit Polisin Baba Evinde Yas

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polislerden 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.



Polisin şehit olduğu haberini, Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Yığınlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine polis yetkilileri verdi. Şehit polis Özdemir'in acı haberini alan annesi Ayşe ve babası Servet Özdemir, gözyaşlarına boğuldu. Şark görevini Tunceli'de yaptığı belirtilen 6 yıllık polis memuru şehit Özdemir'in baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.



Bekar olan şehit polis Özdemir'in cenazesi, yarın Yığınlı Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Şehit evi



Türk bayrağı



Taziyeye gelenler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,