Dha Yurt - Furkan Vakfı Üyelerine Polis Müdahalesi
ADANA'da Furkan Vakfı üyelerinin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklamasına, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından müdahele edildi.
ADANA'da Furkan Vakfı üyelerinin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklamasına, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından müdahele edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, Atatürk Parkı'nda toplandı. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.
İzinsiz toplandıkları bildirilen Furkan Vakfı üyelerine, dağılmaları için polis tarafından uyarıda bulunuldu. Grup dağılmamakta ısrar edince polis tarafından biber gazı ve TOMA'lardan su sıkılarak müdahale edildi. Ara sokaklara dağılarak kaçan grup, bir süre sonra tekrar Atatürk Parkı'na geldi.
Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın bizzat yönettiği müdahele sonucunda grup, çevik kuvvet ekipleri tarafından, bölgeden uzaklaştırıldı.
Müdahale Sırasında gaz ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi, Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 50 kişi de gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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Toma aracının suyla müdahale etmesi
Çevik kuvvet ekiplerinin gözaltı yapması
Ambulansa taşınanlar
Yerde sürüklenen vatandaşlar
Emniyet Müdürü Osman Ak'ın görüntüsü
Toma aracının önünde duran eylemciler
Direnen şahıslara bibergazı sıkılması
Kucağında çocuklarıyla kaçanlar
Müdahaleden genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK - Malik GÖDELİNER / ADANA,