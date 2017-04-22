Dha Yurt - Furkan Vakfı Üyelerine Polis Müdahalesi

ADANA'da Furkan Vakfı üyelerinin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklamasına, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından müdahele edildi.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, Atatürk Parkı'nda toplandı. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.



İzinsiz toplandıkları bildirilen Furkan Vakfı üyelerine, dağılmaları için polis tarafından uyarıda bulunuldu. Grup dağılmamakta ısrar edince polis tarafından biber gazı ve TOMA'lardan su sıkılarak müdahale edildi. Ara sokaklara dağılarak kaçan grup, bir süre sonra tekrar Atatürk Parkı'na geldi.



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın bizzat yönettiği müdahele sonucunda grup, çevik kuvvet ekipleri tarafından, bölgeden uzaklaştırıldı.



Müdahale Sırasında gaz ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi, Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 50 kişi de gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



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Toma aracının suyla müdahale etmesi



Çevik kuvvet ekiplerinin gözaltı yapması



Ambulansa taşınanlar



Yerde sürüklenen vatandaşlar



Emniyet Müdürü Osman Ak'ın görüntüsü



Toma aracının önünde duran eylemciler



Direnen şahıslara bibergazı sıkılması



Kucağında çocuklarıyla kaçanlar



Müdahaleden genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK - Malik GÖDELİNER / ADANA,