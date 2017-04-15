Dha Yurt - Freni Boşalan Minibüs Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasında



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde freni boşalan panelvan minibüs, önünde giden otomobile çarptıktan sonra dükkanlarını açmaya çalılan Altunay çiftini altına aldı. Kazada minibüsün altında metrelerce sürüklenen İlyas Altunay hayatını kaybederken, eşi Özgünay Altunay ise ağır yaralandı. Kazada çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde kurulacak halk pazarına gelen Tahir Aydın idaresindeki 34 DB 4370 plakalı panelvan minibüsün freni boşaldı. Aracının kontrolünü yitiren Tahir Aydın, önce önünde giden Uğur Pamuk idaresindeki 59 VB 814 plakalı otomobile çarptı. Savrulan minibüs daha sonra tavukçu dükkanlarının önünde işyerini açmak isteyen İlyas ve eşi Özgünay Altunay çiftini altına altı. Kazada metrelerce minibüsün altında sürüklenen İlyas Altunay hayatını kaybederken, eşi Özgünay Altunay ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla ağır yaralanan Özgünay Altunay Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer araçların sürücüleri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir tanıdıklarının otomobille işyeri önünde bıraktığı İlyas ve eşi Özgünay Altunay çifti tavukçu dükkanlarını açmaya çalıştı. Bu sırada freni boşalan panelvan minibüs önünde giden başka bir otomobile çarparak savruldu ve işyeri önündeki Altunay çiftine çarptı. İlyas Altunay'ı altına alan minibüs başka bir dükkana çarparak durabildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Tahir Aydın gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜMÜ:



-Kaza yeri



-Jandarmanın çalışması



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Özan TAŞOYAR-Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),–



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