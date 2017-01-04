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Dha Yurt - Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)

Dha Yurt - Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTISuriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Dha Yurt - Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. 

Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Haber:  Mücahit YOLCU / Gaziantep,

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