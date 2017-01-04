ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep,
Dha Yurt - Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)
ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTISuriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI
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