Dha Yurt - Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.



Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.



Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep,