Dha Yurt : Fırat Kalkanı'nda 347 Deaş Hedefi Vuruldu, 11 Terörist Ölü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 347 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi, 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 141 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyona devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 335 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzii imha edilmiş, ilk tespitlere göre en az 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 21 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2842 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. 10 Ocak 2017 tarihinde akşam saatlerinde tespit edilen 3 DEAŞ terör örgütü hedefine, yakınlarında dolaşan sivil halkın bulunması nedeniyle hava taarruzu icrasından vazgeçilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



GAZİANTEP-DHA