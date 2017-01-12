Dha Yurt; Evdeki Yangın 3 Kişiye Mezar Oldu

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evli çift ile 8 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi.



Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı müstakil evde, bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Aile reisi Halil Göktürk'ün (42), yangın anında dışarı çıkabilmesine rağmen eşi ve kızı evde olduğu için tekrar içeri girdiği ve ardından çatının çöktüğü belirtildi. Yangında Halil Göktürk, kızı Gülben Göktürk ile ismi öğrenilemeyen eşi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından ölenlerin cesedi morga kaldırılacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.