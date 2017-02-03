İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Sinem Metin Şahin'in cenazesi memleketi olan Tokat Niksar Kuyucak Köyü'nde toprağa verildi.
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Haber: TOKAT -
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Dha Yurt - Eşi Tarafından Öldürülen Sinem Metin Şahin Tokat'ta Toprağa Verildi (1)
İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Sinem Metin Şahin'in cenazesi memleketi olan Tokat Niksar Kuyucak Köyü'nde toprağa verildi.
İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Sinem Metin Şahin'in cenazesi memleketi olan Tokat Niksar Kuyucak Köyü'nde toprağa verildi.