Dha Yurt - Erzincan'da Kuvvetli Rüzgar Çatı ve Ağaçlara Zarar Verdi

ERZİNCAN'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddeti rüzgar, Kavakyolu Beldesi'ndeki binaların çatılarını uçurdu, kent merkezindeki ağaçlara zarar verdi.



Erzincan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve aşırı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Kavakyolu Beldesi'ndeki TOKİ Konutlarının çatıları uçtu, bazı ağaçlar zarar gördü. Atatürk Mahallesi'nde ve parklardaki asırlık ağaçlar fırtınaya dayanamadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Devrilen ağaçlar



-Çatısı uçan binalar



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,



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