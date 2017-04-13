Dha Yurt; Erdoğan: Kasetle Geldi Bu Defa Bambaşka Bir Kasetle Gidecek Şimdi Kaset de Yok Artık Cd...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun mitinginde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bunun adı kasetli genel başkan. Kasetle geldi bu defa bambaşka bir kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok artık CD ile gidecek. Bu sebeple en büyük reform ana muhalefet partisinde olacaktır" dedi.



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GİRESUN/ DHA