Dha Yurt- Erdoğan: Eyaletmiş, Federasyonmuş, Şuymuş, Buymuş Hiçbiri Gündemimizde Yok Olmayacaktır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde konuştu. Eyelat, federasyon tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Birkaç gündür bir dedikodu var. Aldı başını gidiyor. Üniter yapı meselesi. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu en başta şahsım başta olmak üzere biz olduk, olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş hiçbiri gündemimizde yok olmayacaktır. Bunların birçoğu zaten tarihtir, tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içerisinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlığımızı bir kez daha tekrar ediyorum" diye konuştu.



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Erdoğan'ın konuşması



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KONYA/DHA