Dha Yurt: Erdemli'de İki Arkadaş Denizde Boğuldu

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde serinlemek için denize giren 15 yaşında olan İdris Buruk ve Emircan Durak, boğularak yaşamını yitirdi.



Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan İdris Buruk ve Emircan Durak, serinlemek için denize girdi. Yüzme bilmedikleri iddia edilen 2 gencin, suyun içinde yardım istediğini görenler polise haber verdi. Bazı vatandaşlarda Buruk ve Durak'ı kurtarmak için denize girdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan gençlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yapılan muayenenin ardından 2 gencinde öldüğü anlaşıldı. Yaşamını yitiren İdris Buruk ve Emircan Durak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Morg önünde yakınları cenazeleri beklerken



-Cenaze aracının görüntüsü



-Gençlerin boğulduğu bölgenin görüntüsü



-Denize giren vatandaşlar



-Boğulan gençlerin sağlık fotoğrafları



Haber –Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ