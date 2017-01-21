Dha Yurt - El Bab Şehidi Bahattin Bakır'ın Cenazesi Zonguldak'ta (2)

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, Zonguldak'ın Dervek İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Devrek Devlet Hastanesi morgundan alınıp konvoy eşliğinde Devrek Kent Meydanı'na getirildi. Şehidin tabutu askerlerin omuzunda meydandaki Merkez Yeni Camisi'ne taşınırken, annesi Hatime, kızkardeşi Habibe Bakır ve ablası Nazife Küçükkaya tabutun arkasında gözyaşı döktü. Şehidin babası Hüseyin Bakır, tabutun başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Hatime de kızları ile birlikte tabut başında ağladı. Şehidin kardeşi Habibe Bakır, ağabeyinin tabutunu defalarca öptü. Küçük kızı 1.5 yaşındaki Buğlem Naz ile tabutun başına gelen Nazife Küçükkaya da "Canımın parçası. Ne biz sana doyduk, ne sen bize doydun. Sen istediğin yere gittin. Şehit olmak istiyordun istediğin oldu" diyerek ağıt yaktı. Küçük Buğlem de ağzındaki emziği ile olanlardan habersiz annesi ve yakınlarının kucağında dayısının tabutuna dokundu.

İkindi namazı ardından cenaze namazına geçildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bartın Valisi Nusret Dirim, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile yaklaşık 5 bin kişi cenazede yer aldı. Cenaze namazı kılınması ardından şehidin cenazesi ilçeye bağlı Pınarönü Köyü'ne götürülerek toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Ailenin tabut başında ağlaması

-Küçük Buğlem Naz'ın tabuta dokunması

-Cenaze namazı

-Kalabalıktan detaylar

Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),

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