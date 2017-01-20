Dha Yurt - El Bab'da Deaş Saldırısı: 5 Şehit, 9 Yaralı (2) (Yeniden)

TERÖR örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin El Bab bölgesinde bomba yüklü araçla saldırısında 5 asker şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının saat 13.40 sıralarında yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."



Görüntü Dökümü



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-Kilis Devlet Hastanesi



-Acil Servis önünden görüntü



-Ambulansların görüntüsü



-ARŞİV



-El Bab'taki Türk askerlerinden görüntüler



Haber: GAZİANTEP -KİLİS -