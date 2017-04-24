Dha Yurt: Ege'de Yine Kaçak Faciası

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu tekne, uluslararası sularda battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 7 kişinin cesedine ulaştı. Ayvacık'a bağlı Bademli Köyü sahilinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçakları taşıyan tekne, bugün öğle saatlerinde uluslararası sularda battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri 1 kadın ve 1 çocuğun da aralarında bulunduğu 7 kaçağın cesedine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan cesetler Ayvacık Babakale Limanı'na götürüldü. Ayvacık Belediyesi de Babakale Limanı'na çok sayıda cenaze aracı gönderdi.



Sahil Güvenlik ekiplerinin Sivrice Koyu'ndan denize açıldıklarını belirlediği kaçaklar için arama kurtarma çalışmalarına 1 arama kurtarma gemisi, 1 helikopter ve 3 sahil güvenlik botu, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin de bir bot ve bir helikopterle devam ettikleri bildirildi. Yunan sahil güvenlik botunun da kaçakların cesedini denizden topladığı öğrenildi. Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) ekiplerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



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Dilara ERDİNÇ - İpek GÜNEY/ AYVACIK (Çanakkale), -