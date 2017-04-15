Dha Yurt - Duvardan Atlarken Karnına Demir Saplandı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde duvardan karşı tarafa atlamak isterken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Mustafa Canıtez'in karnına demir parmaklar saplandı.



Merkez Mahallesi'ndeki parkta arkadaşları ile oynayan Mustafa Canıtez, park ve evlerinin arasında bulunan duvardan atlayıp karşı tarafa geçmek istedi. Duvarda dengesini kaybeden küçük çocuğun karnına demir parmaklıklar saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için demir parmaklıkları spiral yardımı ile kesti. Karnındaki parmaklık ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canıtez ameliyat edildi.



Hayati tehlikeyi atlatan Canıtez, "Oynarken birden dengemi kaybettim ve parmaklıklara düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



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Yaralı çocuğun hastanede yatması



Ailenin çocukla ilgilenmesi



Yaralı çocuğun KONUŞMASI



Olayın meydana geldiği parkın görüntüsü



Demir korkuluğun görüntüsü



Haber–Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ, (MERSİN),



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