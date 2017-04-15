Dha Yurt - Duvar İş Makinesinin Üzerine Yıkıldı : 1 Yaralı

Duvarın yıkılma anı kamerada



ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi, operatör Fırat Canlı (46) başından yaralandı.



Biga'da bugün saat 11.30 sıralarında, Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi. 8 katlı otopark yapılması için yıkımına başlanan eski Belediye Kültür Sarayı'nın duvarı aniden devrilince, iş makinesi operatörü Fırat Canlı başından yaralandı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Canlı'ya ilk müdahale, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı operatörün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-duvarın yıkılma anı



-Yıkım yapılan binadan görüntüler,



-Başında yaralanan operatörden ve 112 müdahalesinden görüntüler.



Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale),



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