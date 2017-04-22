Dha Yurt - Diyarbakır Sur'da Hava Destekli Uyuşturucu Operasyonu (1)

Diyarbakır Sur ilçesinde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve özel harekat timlerinin de bulunduğu 500 polisle,16 ayrı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.



Görüntü Dökümü



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-500 polisle yapılan hava destekli operasyondan görüntü



Haber-Kamera: DİYARBAKIR



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